Кадыров рассказал, как ВС РФ сорвали ротацию украинских военных в зоне СВО Кадыров: под населенным пунктом Работино пресечена попытка смены позиций ВСУ

Попытка ротации ВСУ пресечена в окрестностях населенного пункта Работино на Ореховском направлении спецоперации, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Это стало возможным благодаря работе воздушной разведки, отметил он.

В ходе воздушной разведки военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» МО РФ под грамотным руководством дорогого брата Вахи Хамбулатова выявили попытку ротации противника. Однако, как это часто бывает, ротация не увенчалась успехом. Координированные действия личного состава и грамотное применение осколочно-фугасных боеприпасов быстро превратили смену позиций в прощальный парад, — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщал, что российские войска ликвидировали опорный пункт ВСУ в Волчанске. По его словам, воздушная разведка обнаружила позиции, а операторы ударных дронов быстро «превратили их в воспоминание». Позиция украинских военных была ликвидирована. В поражении опорника участвовали батальон «Запад-Ахмат» и 128-я бригада совместно с сотрудниками ОМВД по Курчалоевскому району республики.