ВСУ потеряли веру в успех на фронте: новости СВО на утро 20 декабря Балицкий: ВСУ почти оставили попытки атаковать на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Украинские войска практически не ведут активных атакующих действий на Запорожском участке фронта, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, противник вымотан, а инициатива полностью перешла в руки российских военнослужащих.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 19 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

«Наташа» уничтожила пехоту ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 группировки российских войск «Запад» уничтожили командные пункты и пехоту ВСУ на Купянском участке фронта, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В оборонном ведомстве подчеркнули, что артиллеристы назвали свою гаубицу «Наташа» в честь супруги командира. По словам расчета, она всегда бьет точно в цель.

Российские гаубицы работают по украинским опорникам

Артиллерийские расчеты гаубицы Д-30 западной группировки Вооруженных сил России нанесли удары по скрытым командным пунктам и военнослужащим украинской армии на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Для выявления целей и наведения огня артиллеристам помогали беспилотные летательные аппараты.

В военном ведомстве отметили, что артиллеристы группировки «Запад» проводят точные артиллерийские удары по военным объектам, укреплениям, позициям противника и его военному персоналу в зоне специальной военной операции. Они работают круглосуточно в любых погодных условиях, используя в основном осколочно-фугасные снаряды калибром 122 мм, а также другие типы боеприпасов, включая противотанковые и осветительные снаряды.

Фото: МО РФ

Иностранные наемники попадают в «ад» на Украине

Канадские наемники признали, что Киев проигрывает в конфликте. Военнослужащие Дейв и Джастин Смит заявили, что пережили на Украине несколько дней «ада» и теперь не понимают, что они делают в этой стране.

Канадцы отметили, что ВСУ прекратили активные действия, а инициатива перешла в руки российских военнослужащих. ВС РФ, подчеркнули наемники, превосходят украинскую армию по численности солдат, количеству танков и артиллерии.

Украинцев «загоняют прикладами» на фронт

Киев выбрал тупиковый путь ведения боевых действий, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. По мнению журналиста, власти создали на базе военкоматов карательные отряды, которые силком загоняют людей в ВСУ, что снижает качество подготовки.

Поддубный напомнил, что мобилизованных в фашистской Германии готовили 48 часов. К этому идет и украинское руководство, резюмировал аналитик.

У США не оказалось «волшебного горшочка» для Украины

США не располагают готовым источником финансирования для продолжения помощи Украине в случае отказа со стороны конгресса выделить дополнительные средства на эти цели, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, у США нет «наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать». Запрос администрации США о выделении $61 млрд на нужды Украины забуксовал в конгрессе.

Зеленский высказался о переговорах с Россией

Вопрос переговоров Киева и Москвы в настоящий момент неактуален, заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас более важна работа над общей позицией Киева и 50 государств по «формуле мира». После того как она будет сформулирована, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул Зеленский.

Зеленский напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, что цели спецоперации неизменны. Глава Украины высказал мнение, что это указывает на незаинтересованность РФ в мире.

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