«КПД нулевой»: что Буданов рассказал о провале мобилизации на Украине Буданов объяснил, почему насильно мобилизованные украинцы плохо воюют

Фото: ГУР Украины

Кирилл Буданов

Боевая эффективность украинцев, насильно призванных в ряды ВСУ, стремится к нулю, признал начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов. Откажется ли Киев от принудительной мобилизации, что Буданов заявил о планах России и как украинские власти пытаются нарастить численность ВСУ?

Как воюют мобилизованные украинцы

В 2023 году украинская армия столкнулась с серьезной проблемой, заявил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов. Методы принудительной мобилизации, которые использует Киев, не помогают пополнить ряды ВСУ умелыми и мотивированными бойцами, признал он в ходе дискуссионной панели «2024: вызовы и решения».

«Люди, все, кто хотел, — они пришли. Кого призывают? К сожалению, приятного ответа тут не будет. Если не найти для них мотивацию, то сколько бы людей — принудительно, не принудительно — мы ни загнали [в ВСУ] — их КПД будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время, это тоже нужно признать откровенно», — цитируют Буданова украинские СМИ.

Буданов открыто признал проблему «отказников» в ВСУ, о которой ранее сообщали российские источники и попавшие в плен украинцы.

Откажется ли Киев от принудительной мобилизации

В то же время отказываться от принудительной мобилизации Киев не собирается.

«Для понимания: суммарно в Силах обороны Украины сейчас — назову несколько условную численность, чтобы не касаться гостайны, — миллион сто [тысяч человек]. Никакой контрактный набор такой потребности покрыть не может. Только мобилизация», — заявил Буданов.

По его словам, надо отбросить мысли, что от мобилизации можно будет отказаться.

«Это невозможно. Это такая же проблема, как и с боеприпасами, потому что потребности — огромные», — констатировал разведчик.

Буданов заявил, что вопрос мотивации ВСУ — «комплексный»: им платят «хорошие деньги», и если они не хотят воевать, то для этого есть причины. Чтобы выяснить их, заявил он, «необходим социальный диалог».

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил: делая такие публичные заявления, Кирилл Буданов лезет в вопросы, которые находятся в чужой компетенции, и в результате «плохо кончит».

«Рассуждая о численности войск Украины, Буданов лезет в компетенцию министра обороны и самого Зеленского. Это не его проблема на самом деле. А когда люди начинают заниматься тем, чем не должны во время военных действий, это может привести к гражданской войне. Эти разногласия играют нам на руку, но не на руку Буданову. Так или иначе, но он плохо кончит», — считает Дандыкин.

Фото: МО Украины

Что говорит Буданов о планах России

В ходе своего выступления Буданов заявил, что, по его информации, у России нет планов продолжать СВО в 2025 году. По его мнению, боевые действия обходятся РФ слишком дорого, «а ресурсы там не являются неограниченными».

«Возможно, это немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие деньги, а они — за свои. И свои деньги они считают, хотя и кажется, что нет», — заявил украинский разведчик.

Оценки Буданова совпадают с мнениями, которые высказывались в России. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что это может произойти весной-летом 2024 года.

«Думаю, окончания стоит ожидать весной следующего года, в июне или июле. <...> Уже исчерпаны все возможности, человеческих ресурсов не хватает, денежных тоже, с оружием у них (у ВСУ. — NEWS.ru) проблемы», — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Как Киев пытается мобилизовать украинцев в ВСУ

Провал принудительной мобилизации на Украине признали в Верховной раде: не сумев повысить качество украинских войск, ВСУ пытаются компенсировать его количеством.

Однако в Генштабе ВСУ и офисе президента Украины считают иначе: секретарь СНБО Алексей Данилов заявил западным СМИ в середине декабря, что «готовятся новые решения [по мобилизации]».

«Пока что [разработка новых методов мобилизации] в процессе. Единственное, что можно сказать, что президент дал указание, чтобы на следующем заседании ставки верховного главнокомандующего этот вопрос был окончательно закрыт», — объявил Данилов.

В течение 2023 года Киев внедрил или подготовил целый ряд новых методов мобилизации. В их числе: «смарт-мобилизация» через смартфоны; создание мобильных блокпостов, которые позволяют выдавать официальные повестки удаленно; постановка на учет и агитация женщин к мобилизации в ВСУ; и облавы в местах скопления мужчин, таких как спортзалы и производства.

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