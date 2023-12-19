Шпион под Псковом, террорист в Ижевске: как ВСУ атакуют РФ 19 декабря

Фото: НАК

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Три БПЛА пытались атаковать Брянскую область. В Ижевске задержали подозреваемого в подготовке теракта по заданию украинских кураторов, а под Псковом задержали шпиона. 12 снарядов выпустили по Белгородской области, по Донецкой Народной Республике — восемь. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины по территории России — в материале NEWS.ru.

В Ижевске предотвратили теракт против главы оборонного предприятия

Сотрудники ФСБ накануне задержали в Ижевске 33-летнего россиянина, которого подозревают в подготовке теракта против руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии. Как выяснили правоохранители, мужчина действовал по заданию украинской террористической организации.

При обыске у задержанного изъяли взрывчатые вещества и другие компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.

ВСУ атаковали территорию ДНР пять раз за сутки

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы пять фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 36).

Обстрелам подверглись Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка. Повреждения получили один частный жилой дом и одно административное здание. Никто из местных жителей не пострадал.

В минувшие сутки на Донецком направлении украинские войска атаковали из артиллерии, а также с применением ударного БПЛА. Всего по населенным пунктам ДНР выпустили восемь снарядов.

Шпионившего в пользу Украины крымчанина задержали под Псковом

Силовики задержали в Себежском районе Псковской области уроженца Крыма, которого подозревают в сборе и передаче Украине информации о позициях российской армии.

Как выяснили правоохранители, мужчина на протяжении полугода с помощью специальной программы занимался определением координат расположения техники и личного состава ВС РФ. В его отношении возбудили уголовное дело о госизмене.

Беспилотники трижды пытались атаковать Брянскую область

Утром 19 декабря украинский БПЛА самолетного типа попытался атаковать территорию Брянской области. Его сбили средствами ПВО в районе 09:20 по московскому времени, отчиталось Минобороны РФ. Спустя примерно сорок минут над регионом уничтожили еще один дрон.

Губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале уточнил, что падение обломков беспилотников не повлекло разрушений, никто из местных жителей не пострадал. На место выехали оперативные службы.

Чуть позже Богомаз сообщил об уничтожении над Брянской областью еще одного БПЛА. Он пролетал над Брянским районом. На этот раз тоже обошлось без последствий на земле.

Кроме того, накануне вечером украинские войска обстреляли село Сопычи Погарского района. В результате повреждения получили один жилой дом, хозпостройка и автомобиль. Никто из мирных жителей не пострадал.

Фото: МО РФ

12 снарядов выпустили ВСУ по Белгородчине

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 12 снарядов из артиллерии и минометов. Под огонь попали Красный Хутор (два прилета), Шебекино и Репяховка (по четыре прилета), пограничный КПП «Шебекино» (два прилета). Обошлось без последствий на земле.

Также ВСУ продолжали атаковать регион беспилотниками. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в Красном Хуторе с помощью БПЛА сбросили два взрывных устройства. Никто при этом не пострадал, разрушений нет.

ВСУ обстреляли села Запорожья из артиллерии

За последние 24 часа украинские войска обстреляли из артиллерии как минимум шесть сел Запорожской области. По данным Telegram-канала WarGonzo, прилеты фиксировались в Копанях, Новопокровке, Вербовом, Ильченкове, Новофедоровке и Новопрокоповке. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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