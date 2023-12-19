Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Россией Зеленский заявил, что переговоры Украины и России сейчас не актуальны

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Владимир Зеленский

Вопрос переговоров Киева и Москвы в настоящий момент не актуален, заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас более важна работа над общей позицией Киева и 50 государств по «формуле мира». После того как она будет сформулирована, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул Зеленский.

Вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален, — сказал украинский лидер.

Зеленский напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, что цели спецоперации неизменны. Глава Украины высказал мнение, что это указывает на незаинтересованность РФ в мире.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что западные союзники Киева начали осознавать неспособность Украины победить в конфликте с Россией. По его словам, для страны это означает завершение противостояния, в результате которого придется пойти на переговоры и признать потерю части территорий. Риттер отметил, именно такую позицию начинают озвучивать партнеры Украины.

Кроме того, неспособность Украины добиться успехов на поле боя постепенно отворачивает от Киева его главного союзника — США. Вашингтон понимает, что из-за поддержки проигрывающей стороны теряет престиж и мировое доверие, считает экс-разведчик.