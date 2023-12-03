В США подвели неутешительный для Украины итог конфликта с Россией Экс-разведчик Риттер призвал Украину смириться с потерей территорий

Фото: МО Украины

Западные союзники Киева начали осознавать, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence. Для страны это означает завершение противостояния, в результате которого придется пойти на переговоры и признать потерю части территорий. По словам эксперта, именно такую позицию начинают озвучивать партнеры Украины.

Многие бывшие сторонники победы Украины сейчас открыто заявляют о своей поддержке урегулирования конфликта путем переговоров, <…> включая признание потери территорий, на сегодняшний день принадлежащих России, в обмен на мир, — заявил Риттер.

Неспособность Украины добиться успехов на поле боя постепенно отворачивает от Киева его главного союзника — США. Вашингтон понимает, что из-за поддержки проигрывающей стороны теряет престиж и мировое доверие, считает экс-разведчик.

Ранее Риттер также заявил, что российские войска будут вынуждены занять Одессу ради защиты Крыма. По его словам, кроме этого города Украина может потерять еще пять областей и выход к Черному морю. Он возложил вину за такой сценарий на украинцев, поскольку те отказались от переговоров с Москвой.