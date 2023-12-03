Экс-разведчик США предрек переход Одессы под контроль России Экс-разведчик Риттер: ВС России освободят Одессу для защиты Крыма

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

Российские войска займут Одессу ради защиты Крыма, заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector. По его словам, кроме этого города Украина может потерять еще пять областей и выход к Черному морю. Он возложил вину за такой сценарий на украинцев, поскольку те отказались от переговоров с Москвой.

Я думаю, что русские теперь понимают: чем бы ни закончился этот конфликт, суть в том, что если Украина будет контролировать Одессу, Крым никогда не будет в безопасности. Поэтому, чтобы гарантировать безопасность Крыма, нужно освободить Одессу, — сказал Риттер.

Ранее профессор университета Корка Джеффри Робертс заявил, что Россия может забрать всю Украину до Днепра, если конфликт не закончится. При этом, по мнению специалиста, Киев может не рассчитывать на возвращение четырех новых российских регионов.

Аналитик признал, что вхождение Крыма в состав РФ в 2014 году произошло в результате волеизъявления жителей полуострова. Теперь же, после такого количества усилий по искажению истории в попытках доказать «недоговороспособность» Владимира Путина, именно Западу придется склонять Киев к мирным переговорам, констатировал специалист.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не позволят России одержать победу в конфликте на Украине. Спецоперация ВС РФ является «вызовом для союзников по НАТО», подчеркнул министр.