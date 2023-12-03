«Вплоть до Днепра»: в Европе начали раздел украинских территорий Профессор Робертс: Россия будет вынуждена забрать всю Украину вплоть до Днепра

Фото: МО Украины

Россия может забрать всю Украину до Днепра, если конфликт не закончится, заявил профессор университета Корка Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. При этом, по мнению специалиста, Киев может не рассчитывать на возвращение четырех новых российских регионов.

Если война продолжится, Россия по стратегическим причинам будет вынуждена расширить свои территории вплоть до Днепра, взяв под контроль всю Восточную и Южную Украину <...> Я думаю, что Путин, в конце концов, будет соблюдать любое соглашение, которое заключит с Украиной, — отметил эксперт.

Аналитик признал, что отделение Крыма в 2014 году произошло в результате волеизъявления жителей полуострова. Теперь же, после такого количества усилий по искажению истории в попытках доказать «недоговороспособность» Владимира Путина, именно Западу придется склонять Киев к мирным переговорам, констатировал специалист.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не позволят России одержать победу в конфликте на Украине. Спецоперация России является «вызовом для союзников по НАТО», подчеркнул министр, а также «прямой атакой против основанного на правилах международного порядка». Исход военной операции определит рамки глобальной безопасности на годы вперед, подчеркнул шеф военного ведомства.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что конфликт близок к завершению. Он сравнил ситуацию в зоне СВО с забегом на дистанцию 100 метров, отметив, что осталось пробежать последние 30. При этом Ермак добавил, что не знает точно, когда именно завершится конфликт.