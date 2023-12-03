«Не позволим Путину победить»: Пентагон сделал громкое заявление по Украине Остин: США не позволят России одержать победу на Украине

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США не позволят России одержать победу в конфликте на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, которые цитирует РИА Новости, Вашингтон намерен и далее помогать Киеву поставками военной помощи.

Мы не позволим ХАМАС или Путину победить. Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас <...> США — самая могущественная страна на Земле. Мы можем выполнять несколько задач одновременно, — сказал Остин.

Спецоперацию России на Украине является «вызовом для союзников по НАТО», подчеркнул министр, а также «прямой атакой против основанного на правилах международного порядка». Исход военной операции определит рамки глобальной безопасности на годы вперед, заявил шеф военного ведомства.

Ранее Остин посетил Киев, чтобы встретиться с руководством Украины. Глава Пентагона объяснил, что своим визитом он намерен «передать важное послание». По его словам, речь идет о том, чтобы показать приверженность Вашингтона поддержке Украины.

Депутат Государственной думы Александр Бородай предположил, что министр прибыл в Киев, чтобы донести до украинских властей основную цель и задачу Вашингтона — максимальное ослабление России. За последнее время поставки вооружения на Украину сократились, однако украинские войска приспосабливаются к боям в нынешних условиях, и, в частности, это заслуга Вашингтона, подчеркнул парламентарий.