Глава Пентагона приехал в Киев с «важным посланием» Глава Пентагона сообщил о прибытии в Киев на встречу с властями Украины

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев на переговоры с руководством Украины. В своем аккаунте в Twitter (X) глава Пентагона сообщил, что своим визитом он намерен «передать важное послание». По его словам, речь идет о том, чтобы показать приверженность Вашингтона поддержке Украины.

Я только что прибыл в Киев, чтобы встретиться с лидерами Украины, — написал Остин.

Ранее в Киев посетила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. После этого она выступила в парламенте страны и провела переговоры с рядом лиц. Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Вадим Трухачев предположил, что активные визиты действующих и уже сошедших с постов высокопоставленных политиков на Украину связаны с их желанием «направить» президента Владимира Зеленского.

По его словам, эти поездки могут говорить о желании политиков узнать о текущей обстановке на Украине и обсудить поставки вооружений. Вместе с тем эксперт отметил, что не стоит трактовать их как подготовку к урегулированию конфликта.

Также ранее сообщалось, что Украину посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она заявила, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.