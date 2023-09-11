Политолог рассказал о целях тайных визитов иностранных политиков в Киев Доцент Трухачев: политики показывали поддержку Киева на фоне встречи G20

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский встречается с премьер-министром Королевства Норвегия

Активные визиты нынешних и бывших высокопоставленных политиков на Украину в последнее время, скорее всего, не являются подготовкой к важному событию вроде начала мирного процесса, рассказал NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Вадим Трухачев. Он считает, что эти поездки могут быть нужны для того, чтобы направить президента страны Владимира Зеленского, который несамостоятелен и зависит от стран Запада.

Я не вижу того, чтобы что-то там происходило. Есть определенная разнарядка. Вряд ли они могут Зеленского к чему-то склонять, они, скорее, дают ему какие-то распоряжения или советы. Скорее всего, разговор был о том, что дальше делать, — говорит Трухачев.

Политолог предположил, что приезжающие в Киев политики хотят получить от Зеленского информацию о положении дел на Украине, обсудить поставки вооружений и в то же самое время показать, как они поддерживают Киев на фоне встречи G20.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом и заявила, что Берлин будет продолжать оказывать Киеву помощь в экономическом, гуманитарном и военном плане. Также она подтвердила решительную поддержку Украине на ее пути в ЕС.

За последнее время Украину также посетили глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, госсекретарь США Энтони Блинкен, бывший вице-президент США и кандидат на президентских выборах 2024 года Майк Пенс, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.