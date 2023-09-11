Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. После прибытия в украинскую столицу Бербок подчеркнула, что Берлин намерен и дальше оказывать Киеву поддержку в экономическом, гуманитарном, а также в военном плане. Кроме того, она напомнила властям страны о важности борьбы с проявлениями коррупции.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в понедельник утром в столицу Украины Киев с визитом, о котором ранее не сообщалось по соображениям безопасности, — пишет издание.

Отмечается, что Бербок прибыла в Киев ночным поездом из Польши. На вокзале ее встретил посол страны на Украине Мартин Йегер. График визита главы МИД ФРГ остается неизвестным, однако предполагается, что она может встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским или со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Глава МИД Германии ранее заявила, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus невозможно передать Украине в ускоренном порядке. По ее словам, это обусловлено тем, что каждую деталь поставки необходимо уточнять заранее. Кроме того, поставки таких ракет Киеву замедляются из-за необходимости в их перепрошивке. Она блокирует возможность применения Taurus для нанесения ударов по российской территории. Точные сроки поставки первых немецких крылатых ракет остаются неизвестными.