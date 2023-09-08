Бербок озвучила плохие новости о дальнобойных ракетах для ВСУ Глава МИД ФРГ: крылатые ракеты Taurus невозможно быстро поставить Украине

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Дальнобойные крылатые ракеты Taurus невозможно поставить Украине быстро, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, которые приводит N-TV, каждую деталь здесь необходимо уточнять заранее, а потому в настоящее время необходимо озаботиться вопросом актуальной поддержки Киева в сложившейся ситуации.

Это не та вещь, которую можно сделать быстро, как и в случае с танками Leopard и системой противовоздушной обороны IRIS-T, каждую деталь нужно уточнять заранее. <...> И здесь было важно другое: как мы можем наилучшим образом поддержать Украину в сложившейся ситуации, — сказала Бербок.

Говоря о необходимости запрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не достигали территории РФ, она отметила, что «другие партнеры также задавали себе подобные вопросы и находили для них решения». При этом Бербок признала, что запрос Киева на поставку дальнобойных ракет «более чем понятен». По ее словам, Россия установила огромные минные поля между присоединенными территориями и оставшейся частью Украины.

Ранее издание Spiegel сообщало, что Берлин может передать Киеву первые ракеты Taurus в ближайшие месяцы. Министерство обороны Германии уже обратилось к производителям ракет с требованием изменить их конструкцию для ограничения дальности действия.

При этом представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что власти Германии еще не приняли решение о поставках на Украину дальнобойных ракет Taurus. Он также обратил внимание, что немецкий канцлер Олаф Шольц тщательно взвешивает каждое решение по вопросам поставок вооружений для Украины.