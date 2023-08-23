Германия еще не приняла решение о поставках ракет Taurus на Украину Бюхнер: Германия еще не приняла решение о поставках ракет Taurus на Украину

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Власти Германии еще не приняли решение о поставках на Украину дальнобойных ракет Taurus, заявил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, сообщает РИА Новости. Он отметил, что к этому моменту статус дискуссии о необходимости поставок данных снарядов Киеву не изменился.

Что касается дискуссии о крылатых ракетах Taurus, то сегодня я не могу сообщить о каких-либо новых событиях, — заявил Бюхнер в ходе пресс-конференции.

Дипломат также обратил внимание, что немецкий канцлер Олаф Шольц тщательно взвешивает каждое решение по вопросам поставок вооружений для Украины.

Ранее издание Spiegel сообщало, что Берлин может передать Киеву первые ракеты Taurus в ближайшие месяцы. Министерство обороны Германии уже обратилось к производителям ракет с требованием изменить их конструкцию для ограничения дальности действия.

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Йоханнес Арльт назвал неприемлемым использование Украиной ракет Taurus для нанесения ударов по российским территориям. Политик отметил, что технические характеристики ракет позволяют использовать их для атаки по объектам в РФ, однако Киеву следует отказаться от такой идеи.