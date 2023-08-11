Spiegel раскрыл сроки передачи первых ракет Taurus Украине Spiegel: Германия передаст Украине первые ракеты Taurus в ближайшие месяцы

Первые крылатые ракеты Taurus могут быть переданы Украине уже в ближайшие месяцы, сообщает газета Spiegel со ссылкой на собственные источники. По ее данным, Минобороны Германии уже обратилось к производителям ракет с требованием изменить их конструкцию для ограничения дальности действия. В Министерстве обороны России эту информацию пока не прокомментировали.

Аналитики считают, что на подготовку ракет к отправке в Киев уйдет несколько недель с учетом требований Минобороны ФРГ. Предполагается, что решение об ограничении дальности вооружений принимал лично канцлер страны Олаф Шольц. Он пошел на такой шаг, чтобы не допустить попадания немецких ракет по территории России, сообщают журналисты.

Вопрос о поставках немецких ракет Украине ранее вызвал споры в парламенте ФРГ. За передачу Taurus Киеву выступали политики, входящие в партию канцлера Шольца. По мнению депутата от Социаль-демократической партии Германии Андреаса Шварца, эти ракеты могут помочь Украине уровнять шансы с учетом отсутствия авиации, необходимой для поддержки контрнаступления.

Против поставки ракет Украине выступил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, передача таких вооружений не является главным приоритетом ФРГ, так как крылатые ракеты поставляются Киеву американской стороной. Основным приоритетом страны в вопросах оказания помощи Украине Писториус считает противовоздушную оборону, учебную поддержку и бронетанковую технику.