Депутат бундестага предостерег Украину от ударов по России ракетами Taurus Депутат бундестага Арльт предостерег Украину от ударов по России ракетами Taurus

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Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Йоханнес Арльт назвал неприемлемым использование Украиной ракет Taurus для нанесения ударов по российским территориям, сообщает издание Zeit. По словам политика, технические характеристики ракет позволяют использовать их для атаки по объектам в РФ, однако Киеву следует отказаться от такой идеи.

Я определенно хочу свести к минимуму риск того, что мы нанесем там (в России. — NEWS.ru) очень серьезный ущерб с поставкой такого оружия, —заявил парламентарий.

Обозреватель немецкого издания Welt Тор Барфус ранее заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вредит Германии и Украине сомнениями по поводу передачи ракет Taurus. По его мнению, политик подрывает доверие к самому себе. Вместе с тем Барфус признал, что немецкие ракеты не окажут особого влияния на ход боевых действий на Украине.

К настоящему моменту точные сроки передачи ракет Киеву неизвестны. Предполагается, что Минобороны Германии отправит первую партию вооружений в ближайшие месяцы. Затягивание сроков обусловлено тем, что немецкие инженеры меняют конструкцию ракет для ограничения дальности действия. Предполагается, что такое решение было принято лично Шольцем во избежание нанесения ударов по России.