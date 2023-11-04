Стало известно о прибытии в Киев важного союзника Украины Депутат Железняк сообщил о прибытии в Киев главы Еврокомиссии фон дер Ляйен

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. По его словам, в скором времени она выступит в парламенте страны.

Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ждем ее выступления в парламенте, — написал Железняк.

Ранее доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Вадим Трухачев предположил, что активные визиты действующих и уже сошедших с постов высокопоставленных политиков на Украину связаны с их желанием «направить» президента Владимира Зеленского. По его словам, эти поездки, скорее всего, не говорят о начале подготовки к урегулированию конфликта. Вероятно, что политики приезжают, чтобы узнать о текущей обстановке, обсудить поставки вооружений и показать свою приверженность поддержке Киева, добавил Трухачев.

Известно, что ранее Украину также посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. После прибытия в Киев она заявила, что Берлин намерен поддерживать страну столько, сколько потребуется. Кроме того, она напомнила властям Украины о важности борьбы с проявлениями коррупции. О визите Бербок не сообщалось заранее из соображений безопасности.