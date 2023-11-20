В Госдуме объяснили внезапный визит главы Пентагона в Киев Детутат ГД Бородай: США будут продолжать поддерживать Украину ради ослабления РФ

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Ллойд Остин

Основная цель и задача США – это максимальное ослабление России, рассказал NEWS.ru депутат Государственной Думы Александр Бородай. Парламентарий убежден, что глава Пентагона решил посетить Киев, чтобы донести эту позицию до украинских властей. По его словам, США намерены обсудить на встрече стратегическое партнерство и поставки оружия на Украину.

Не нужно тешить себя иллюзиями, что из-за конфликта на Ближнем Востоке США полностью переключатся на решение проблем Израиля и совсем забудут про Украину. Конечно, в Америке сейчас есть определенные сложности внутриполитического характера, часть политиков выступает против массированной поддержки Украины. И имидж Байдена сильно пострадал за последнее время, но они все равно продолжают финансировать Киев. Все потому, что основная цель и задача США – это максимальное ослабление России, – рассказал Бородай.

Парламентарий отметил, что за последнее время поставки вооружения на Украину сократились. Однако украинские войска приспосабливаются к боям в нынешних условиях, и в частности это заслуга Вашингтона.

США нацелены на затягивание этого конфликта, чтобы бои были еще ожесточеннее. Они в этом направлении как действовали, по сути, еще с 2014 года, так и продолжат действовать. Могу отметить, что поставки вооружения за последнее время действительно сократились, мы это замечаем на линии фронта. Однако украинская армия приспосабливается, продолжает использовать дроны и свою артиллерию. Опять же, в частности это заслуга Америки, – сказал Бородай.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев на переговоры с руководством Украины. В своем аккаунте в Twitter (X) глава Пентагона сообщил, что своим визитом он намерен «передать важное послание». По его словам, речь идет о том, чтобы показать приверженность Вашингтона поддержке Украины.