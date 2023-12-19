В США заявили об отсутствии «волшебного горшочка» для помощи Украине Госдеп: у США нет возможности помогать Украине в отсутствие решения конгресса

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США не располагают готовым источником финансирования для продолжения помощи Украине в случае отказа со стороны Конгресса на выделение дополнительных средств на эти цели, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Запрос администрации США о выделении $61 млрд на нужды Украины забуксовал в конгрессе.

У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект, — заявил Мэттью Миллер.

Сенатор-демократ Чак Шумер ранее предлагал всем коллегам отложить рождественские каникулы. По его словам, отсрочка нужна для согласования дополнительной помощи Украине.

Камнем преткновения по выделению помощи Киеву между демократами и республиканцами стало требование последних сначала заняться внутренними проблемами США. В частности, конгрессмен-республиканец Майк Джонсон заявил, что необходимо в первую очередь защитить собственную границу с Мексикой и лишь после этого заняться «защитой другой страны».

Ранее сообщалось, что деньги Вашингтона для Киева закончатся к 30 декабря, если не будет принято решение о допфинансировании. Отмечалось, что Пентагон потратит последние $1,07 млрд на закупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятое из запасов и отправленное украинской армии.