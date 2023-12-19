Стало известно, когда Пентагон перестанет спонсировать Украину Bloomberg: средства Пентагона для Украины закончатся к 30 декабря

Фото: Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможности Пентагона финансировать Украину закончатся к 30 декабря, если Конгресс США не одобрит допфинансирование, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо замминистра шефа военного ведомства США Майкла Маккорда. По данным агентства, американское Минобороны потратит последние $1,07 млрд на закупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятое из запасов и отправленное украинской армии.

Как только эти средства будут израсходованы, департамент исчерпает доступное нам финансирование для помощи Украине в обеспечении безопасности, — заявил Маккорд.

Ранее сенат США отклонил пакет помощи, в который входит поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Общая сумма пакета составляет $119 млрд. Против законопроекта проголосовал 51 сенатор, за — 49 человек. Причиной разногласий стал вопрос охраны американской границы, на чем настаивают республиканцы. Пока в Белом доме не изменят подходы к этому вопросу, консерваторы не поддержат выделение средств для Украины.

Обозреватель немецкого издания RND Кристиан Шульц обращал внимание, что объем финансовой помощи Украине, выделяемой странами Запада, снизился на 87%. Сокращение поддержки наблюдается сразу в нескольких сферах. Аналитики считают, что это явление связано с внутриполитической ситуацией в США.