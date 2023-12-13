Конгрессменам США предложили отложить рождественские каникулы ради Украины Демократы в конгрессе предложили республиканцам отложить каникулы ради Киева

Фото: IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPun/Global Look Press

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер предложил нижней палате конгресса отложить каникулы. По его словам, которые цитирует РИА Новости, отсрочка нужна для согласования дополнительной помощи Украине.

Вчера вечером я говорил со спикером (Майком) Джонсоном и призывал его продлить немного сессию палаты, чтобы дать шанс на согласование запроса о дополнительных ассигнованиях, — сказал конгрессмен.

Шумер не уточнил, что ответил Джонсон. Отмечается, что его подчиненные должны уйти на рождественско-новогодние каникулы 14 декабря, а вернуться к работе в начале января.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл указал на маловероятность того, что Конгресс Соединенных Штатов одобрит дополнительный пакет помощи Украине до наступления католического Рождества, которое отмечается 25 декабря. По его словам, предоставление Киеву дополнительной помощи также зависит от решения вопроса с безопасностью на южной границе США, который в последние дни стоит достаточно остро.

Другие сенаторы США также заявили, что законодатели вряд ли смогут до конца текущего года договориться о выделении Украине дополнительной помощи. Сенат планирует уйти на рождественские каникулы 15 декабря, и на принятие решения остается очень мало времени.