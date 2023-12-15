Палата представителей США не будет обсуждать быструю сделку по Украине

Фото: Zuma/TASS

Майк Джонсон

В палате представителей Конгресса США не будут обсуждать быструю сделку по выделению дополнительных средств на оказание помощи Украине и ужесточению контроля на южной границе США между представителями республиканской партии и демократами в сенате, написал в соцсети Twitter (X) спикер палаты Майк Джонсон. Таким образом политик прокомментировал намерения сената продолжить обсуждения во время рождественских каникул.

Несмотря на то что эту работу следует продолжать, палата не будет дожидаться и обсуждать наспех сделанный продукт, — говорится в сообщении.

Джонсон отметил, что с первого дня работы на посту спикера пытается донести до администрации президента США Джо Байдена и лидера демократов Чака Шумера необходимость в том, что в первую очередь нужно защитить собственную границу и лишь после этого заняться «защитой другой страны». Он также сообщил, что не знает, почему Белый дом ждал этой недели, чтобы «хотя бы начать переговоры с конгрессом по вопросу границы».

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер 13 декабря предложил нижней палате конгресса отложить каникулы. По его словам, отсрочка нужна для согласования дополнительной помощи Украине. Подчиненные Джонсона должны уйти на рождественско-новогодние каникулы 14 декабря, а вернуться к работе в начале января.