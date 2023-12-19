ВСУ бросили позиции под Новомихайловкой: новости СВО на вечер 19 декабря Советник Пушилина Гагин: бойцы ВСУ покинули позиции под Новомихайловкой

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Украинские войска покинули часть своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Новомихайловка, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, противник ушел с первой линии обороны из-за тяжелой ситуации, сложившейся в результате последних боев.

Украинский боец с позывным Арти Грин заявил, что солдатам ВСУ придется оставить неудобные позиции из-за натиска ВС России. Эта мера необходима, чтобы спасти жизнь личному составу, подчеркнул военный.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО в ночь на 19 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

О чем говорили Путин и Шойгу на заседании коллегии Минобороны

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил в ходе заседания коллегии ведомства, что потери украинской армии составили 383 тысячи военнослужащих с начала СВО. По его словам, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч солдат.

Министр отметил, что 4 июня противник начал контрнаступление, которое готовилось при поддержке Запада. В итоге ВСУ были остановлены и понесли колоссальные потери. Украинская армия не смогла преодолеть тактическую зону обороны войск России во время летнего контрнаступления, заявил Шойгу. Российские войска успешно решили задачу по фортификационному оборудованию рубежей обороны, подчеркнул министр.

Специальная военная операция выявила ряд минусов, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии. По его словам, нужно наращивать число беспилотников, спутников, а также совершенствовать противовоздушную оборону.

Шойгу в свою очередь заявил, что в 2024 году Вооруженные силы России продолжат проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, которые определил верховный главнокомандующий. Это является приоритетной целью, подчеркнул министр. Он отметил, что численность российской армии и флота в 2023 году составила 1,15 млн военнослужащих. Глава военного ведомства подчеркнул, что соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил России будет доведена до 1,5 млн военнослужащих.

Гособоронзаказ будет выполнен на уровне 98% в 2023 году, заявил президент. Глава государства подчеркнул, что закупки особо востребованной техники для специальной военной операции увеличились в семь раз.

Фото: МО РФ

Средства Пентагона на финансирование Украины на исходе

Возможности Пентагона финансировать Украину закончатся к 30 декабря, если Конгресс США не одобрит допфинансирование, заявил замминистра шефа военного ведомства Майкл Маккорд. Американское Минобороны потратит последние $1,07 млрд на закупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятое из запасов и отправленное украинской армии.

Сенатор-демократ Чак Шумер сообщил, что участники переговоров до сих пор далеки от сделки по вопросу оказания дальнейшей помощи Украине из-за позиции Республиканской партии США. Кроме того, республиканцы предостерегли Шумера, который в сенате возглавляет фракцию демократов, от оптимистичных оценок по переговорам.

В ряды ВСУ набирают польских и грузинских наемников

Командование Вооруженных сил Украины рекрутирует иностранных граждан из-за нехватки призывников, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в рядах украинской армии растет численность польских и грузинских наемников. Их заметили в районе Днепра, Харькова, Славянска, Краматорска и Константиновки.

Российские военные выбивают противника из «бахмутских садов»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает о наступлении российских военных у Артемовска в Донецкой Народной Республике. По информации канала, солдаты армии России продвинулись на 500 метров, выбивая украинских военных из «бахмутских садов». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил о продвижении российских сил на Артемовском направлении. По данным канала, ВС России взяли под контроль трассу на Часов Яр. «Иди и смотри» отмечает, что от противника полностью зачищены предместья Артемовска. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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