Шойгу раскрыл численность российских войск и флота Шойгу: численность армии и флота в 2023 году составляет 1,15 млн военнослужащих

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Все планы по комплектованию армии и флота в 2023 году полностью выполнены, их численность доведена до 1,15 млн военнослужащих, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства. Он добавил, что полностью укомплектованы и оснащены две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, а также четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков.

Все планы по комплектованию армии и флота в текущем году выполнены в полном объеме. Их численность доведена до 1,15 млн военнослужащих, — заявил Шойгу.

Глава военного ведомства подчеркнул, что соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил России будет доведена до 1,5 млн военнослужащих. Кроме того, он сообщил об изменениях в тактике общевойскового боя. Были созданы штурмовые подразделения, а также подразделения беспилотной авиации. По словам Шойгу, в Генштабе пересмотрели подходы к формированиям резервов, в связи с чем у каждой армии имеется свой резервный полк.

В конце ноября сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал специальный антидроновый комплекс «Чистюля», который защищает бойцов от беспилотников. Он представляет собой кейс весом до восьми килограммов, который имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.