«Ахмат» почти отрезал ВСУ от Клещеевки: новости СВО на утро 19 декабря ВС России отразили контратаки ВСУ на Купянском направлении

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Военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Там отметили, что в операции были задействованы беспилотные летательные аппараты, которые собирали данные о перемещении вооруженных групп противника.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 18 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

«Грады» сорвали ротацию украинской армии под Артемовском

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) сорвали ротацию Вооруженных сил Украины к северу от Артемовска, сообщили в Министерстве обороны РФ. В качестве боеприпасов использовались осколочно-фугасные неуправляемые реактивные снаряды, осколки которых разлетелись на сотни метров, уничтожая скопление противника.

Воздушная разведка заметила области с большой концентрацией личного состава ВСУ, которые проводили ротацию на передовых позициях. Эту информацию передали командному пункту гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. Расчеты артиллеристов из числа десантников провели серию точных атак.

В зоне спецоперации заработали комплексы «Панцирь-СМ»

Вооруженные силы РФ применяют в зоне проведения специальной военной операции на Украине модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», сообщил информированный источник. По его словам, они демонстрируют большую эффективность вкупе с базовой версией системы.

Фото: РИА Новости

«Ахмат» продвигается на Артемовском направлении

Спецназ «Ахмат» из Чечни активно преодолевает препятствия на Артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил командир штурмового подразделения с позывным Шустрый. По его словам, сопротивление Вооруженных сил Украины снизилось после саммита НАТО.

Он отметил, что украинская сторона пыталась активизироваться во время саммита НАТО, однако в настоящее время уровень их сил существенно снизился. По словам Шустрого, они уже захватили большую часть высот и им осталось преодолеть лишь короткий участок, после чего обеспечение в сторону Клещеевки со стороны ВСУ станет практически невозможным.

Германия заказала боеприпасы для ВСУ

Германские вооруженные силы (бундесвер) поручили оборонному концерну Rheinmetall произвести в течение следующих нескольких лет десятки тысяч боеприпасов для Украины. В заявлении компании отмечается, что первые поставки запланированы на 2025 год.

В июле Rheinmetall и бундесвер заключили обширное соглашение о поставке сотен тысяч боеприпасов, взрывчатых веществ и зарядов. До 2029 года на эти цели будет выделено 1,2 миллиарда евро.

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Отсутствие справедливости подрывает дух украинских солдат

Украинское правительство эксплуатирует только определенные категории граждан, когда речь идет о мобилизации, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. Он добавил, что избирательность властей вызывает раздражение у солдат на фронте, поскольку бойцам ВСУ «не хватает правды».

По его словам, пропаганда киевского режима еще может поддерживать уровень ненависти, который позволяет котлу не остывать и в нем «перевариваются» многие несогласные. Но температура будет падать вместе с тем, как хватка карательного аппарата будет слабеть и солдаты начнут задавать неудобные вопросы.

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