Кузнецова обвинила Киев в создании системы вербовки школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Кузнецова

Украинские власти создали целую систему вербовки школьников в районе линии соприкосновения, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий Киева в отношении детей. По ее словам, такую работу подразделения СБУ проводят в Киевской, Винницкой и Харьковской областях, передают «Известия».

Они [СБУ] создали целую теневую структуру, и сегодня завербованные дети сами могут выступать наводчиками или курировать группы. Они предлагают школьникам деньги, втираются в доверие и манипулируют, обещая после выполнения задания какой-то бонус или привилегии, — пояснила она.

Как считает Кузнецова, Киев — катализатор детской преступности в России и странах Европы. По ее словам, власти Украины влияют на детей с помощью видеоигр, поэтому нужно проработать комплекс мер для защиты детей от этой угрозы.

Ранее в Саратовской области сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность местного жителя, занимавшегося вербовкой в украинскую террористическую организацию. Задержание подозреваемого попало на оперативное видео. По данным ФСБ, с октября 2022 года по июль 2023-го он склонял гражданина России к участию в противоправной деятельности.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что россиянам надо больше рассказывать о методах работы зарубежных спецслужб, в том числе вербовщиков СБУ. Он отметил, что часть ТВ-эфира также следует посвятить выдающимся в истории СССР и РФ разведчикам.