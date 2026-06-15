Раскрыто, почему против РФ не удалось открыть второй фронт в Приднестровье Матвийчук: Запад не решился на операцию в Приднестровье из-за успехов РФ на СВО

Запад убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от вторжения в Приднестровье из-за успехов России в рамках спецоперации, заявил NEWS.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал информацию экс-президента Молдавии Игоря Додона об апрельской попытке ВСУ открыть второй фронт в регионе. Однако, по словам военного эксперта, не исключено, что Киев может вновь вернуться к этой авантюре.

Я полагаю, что резкое изменение ситуации на фронте, где ВС РФ наступают практически на всех направлениях и перемалывают живую силу украинской армии, не позволило Зеленскому осуществить эту авантюру [по вторжению в Приднестровье]. Ведь он должен был быть главной ударной силой. Он на это не решился, и, по всей видимости, Запад его отговорил от военного вмешательства в регион. Все будет зависеть от того, как будет складываться обстановка на передовой. Если мы будем побеждать, думаю, ничего не произойдет. Если возникнут какие-то неувязки, перебои, то Европа вместе с Украиной могут вновь попытаться открыть второй фронт против России в Приднестровье, — поделился Матвийчук.

Он подчеркнул, что Украине не удалось открыть второй фронт в Приднестровье из-за нехватки живой силы и оружия. По словам полковника, для вторжения в регион потребуется слишком много ресурсов и личного состава. Эксперт отметил, что ВСУ для этой операции нужно не менее 30 тыс. солдат, которых у Киева нет.

Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что более 50 тыс. жителей Приднестровья подали заявления на получение гражданства РФ. По его словам, выдача российских паспортов в рамках президентского указа о специальных правилах приема имеет стратегическое значение для безопасности и социальной поддержки граждан в условиях региональной нестабильности.