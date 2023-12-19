Путин заявил о выполнении гособоронзаказа на 98% в 2023 году

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Государственный оборонный заказ будет выполнен на уровне 98% в 2023 году, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны. Также глава государства отметил, что стране необходимо и в дальнейшем поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне.

Ожидается, что в целом гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне порядка 98%, — сказал Путин.

Во время своего выступления российский лидер подчеркнул, что закупки особо востребованной техники для специальной военной операции увеличились в семь раз. Президент указал на необходимость постоянно анализировать нужды на передовой линии.

Также Путин рассказал о задачах по оснащению армию России роботизированными комплексами, боевыми лазерами и техникой на основе искусственного интеллекта и обновленных физических принципов. Кроме того, по его словам, вооруженным силам необходимы танки и бронемашины.

Да, в три раза возросли поставки бронетехники, но нужно еще. Современные нужны танки, современные бронемашины, — сказал Путин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные союзники передали Украине 5220 танков, БМП и БТР, а также 28 самолетов. По словам главы ведомства, ВСУ получили и другие виды вооружений, в частности, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотных летательных аппаратов и более 1,3 тысячи артиллерийских систем.