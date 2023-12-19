Шойгу назвал приоритетную задачу ВС России на 2024 год Шойгу: ВС России продолжат СВО в 2024 году до полного выполнения задач

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В 2024 году Вооруженные силы России продолжат проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, которые определил верховный главнокомандующий, и это является их приоритетной целью, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, поставленные на 2023 год задачи в целом выполнены.

В целом все задачи, определенные на 2023 год, вооруженными силами выполнены. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны. Приоритетные задачи на следующий год. Продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим, — сказал Шойгу.

Глава военного ведомства добавил, что главные усилия в боевой учебе направят на качественную подготовку сформированных подразделений и слаживание воинских частей и соединений. Шойгу подчеркнул, что будет продолжен курс на поступательное развитие армии России.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что в ходе спецоперации ВС РФ ведут борьбу с опасным и жестоким врагом. По его словам, Россия дает отпор киевскому режиму и коллективному Западу.