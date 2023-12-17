Медведев: Россия борется с опасным и циничным врагом в ходе СВО

Фото: МО Украины

Россия в ходе специальной военной операции ведет борьбу с опасным и жестоким врагом, заявил зампред Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время выступления на XXI съезде партии. По его словам, РФ дает отпор киевскому режиму и коллективному Западу, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы даем жесткий отпор неонацистским силам киевского режима и стоящему за ними так называемому коллективному Западу. С его военным арсеналом, финансовой мощью и желанием подчинить, по сути, себе весь мир, заставить мир жить по пресловутым англосаксонским правилам. В ходе СВО, как и 80 лет назад в годы Великой Отечественной войны, мы ведем борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что ответом России на действия противников стали стойкость и сплоченность народа. По словам Медведева, в спецоперации РФ одержит всенародную победу.

Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский когда-то сказал: «Великая Отечественная война была всенародной, и победа над врагом тоже была всенародной». Такую же всенародную победу мы одержим и в этой борьбе, — высказался зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев выразил уверенность в том, что Россия сможет успешно преодолеть текущие испытания и добиться победы. По его словам, в этот период очень важна опора на близких людей. Медведев призвал россиян поддерживать военнослужащих, которые стоят на защите страны.