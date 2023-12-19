«РВ»: российские военные повыбивали ВСУ из «бахмутских садов» «РВ»: ВС России продвинулись на 500 метров в районе Артемовска

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает о наступлении российских военных у Артемовска в Донецкой Народной Республике. По информации канала, солдаты армии России продвинулись на 500 метров, выбивая украинских военных из «бахмутских садов». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

4-я бригада из Луганской Народной Республики в ходе боев выбила украинских военных из большой части садового товарищества «Чернобылец», расположенного на юго-западе Артемовска. Канал, ссылаясь на украинские ресурсы, пишет, что ВС России продвинулись на 530 метров на участке фронта шириной в 1 км.

Ранее командир штурмового подразделения с позывным Шустрый сообщил, что спецназ «Ахмат» активно преодолевает препятствия на Артемовском направлении. Он отметил, что украинская сторона пыталась активизироваться во время саммита НАТО, однако в настоящее время уровень их сил существенно снизился. По словам Шустрого, ВС РФ уже захватили большую часть высот, им осталось преодолеть короткий участок, после чего обеспечение в сторону Клещеевки со стороны ВСУ станет практически невозможным.

Политик Олег Царев ранее сообщал, что на Авдеевском направлении идут тяжелые бои. Российские силы, по его словам, делают успехи, чтобы перерезать последний путь снабжения ВСУ на линии Очеретино — Бердычи — Орловка — Авдеевка. Подразделения ВС РФ атакуют позиции противника по направлению к населенному пункту Новокалиново.