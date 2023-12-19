Путин рассказал о минусах, которые выявила СВО Путин: СВО позволила ВС России выявить ряд минусов

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Специальная военная операция выявила ряд минусов с точки зрения вооружения, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. По его словам, надо наращивать число беспилотников, спутников, совершенствовать противовоздушную оборону.

Спецоперация выявила ряд минусов. <...> Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят достаточно быстро. Но все-таки нужно над этим работать, — сказал Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что стране требуется серьезно перестраивать систему связи, цели разведки и контрбатарейной борьбы. Также Путин назвал российские системы ПВО лучшими в мире. При этом подчеркнул задачи по борьбе с небольшими дронами.

На заседании президент также заявил, что государственный оборонный заказ будет выполнен на уровне около 98% в 2023 году. Стране, по его словам, необходимо и в дальнейшем поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне. При этом роль российской ядерной триады в текущих условиях значительно возросла. Это создает необходимость в поддержании ее готовности. В дальнейшем правительство России намерено нарастить ее возможности.