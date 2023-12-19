Стало известно об отступлении ВСУ с позиций под Новомихайловкой Гагин: украинская армия покинула позиции под Новомихайловкой

Фото: МО Украины

Украинские войска покинули часть своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Новомихайловка, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в беседе с ТАСС. По его словам, противник ушел с первой линии обороны из-за тяжелой ситуации, сложившейся для него в результате последних боев.

Под Новомихайловкой у противника дела обстоят сложно. С первой линии обороны ВСУ были вынуждены отойти с целого ряда позиций и уйти вглубь, — рассказал Гагин.

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» Александр Гордеев ранее заявил, что украинские войска предприняли пять попыток атак на позиции ВС РФ в районе Новомихайловки. Они были отражены бойцами мотострелковых подразделений армии России при поддержке артиллерии и авиации. Отмечается, что после отражения атак Вооруженные силы России нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Угледара и Урожайного.

Как сообщалось ранее, командование ВСУ стало нанимать больше иностранных граждан. По словам подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в рядах украинской армии растет численность польских и грузинских наемников. Это связано с нехваткой призывников, считает он.