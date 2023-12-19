Стало известно о росте числа грузинских и польских наемников в зоне СВО Марочко: в ВСУ растет численность грузинских и польских наемников

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины рекрутирует иностранных граждан из-за нехватки призывников, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в рядах украинской армии растет численность польских и грузинских наемников. Группы иностранцев были замечены в районе Днепра, Харькова, Славянска, Краматорска и Константиновки.

В связи с серьезным некомплектом в подразделениях ВФУ, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование помимо мобилизации проводит рекрут иностранцев. <...> На данный момент отмечается рост грузинских и польских наемников, — заявил Марочко.

Отставной офицер также отметил, что за последние месяцы численность иностранных наемников в рядах украинской армии значительно сократилась, однако свежие поступления продолжаются. При этом Марочко отметил, что каждый раз наемники прибывают из разных стран мира.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что наемники пресекают попытки украинских солдат сдаться в плен. По его словам, они расстреливают мобилизованных военнослужащих ВСУ, желающих сложить оружие. При этом сами иностранцы не воюют в первых рядах, отметил глава региона.