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05 июля 2026 в 20:07

В Германии масштабы охоты на нутрий выросли на 1700%

Немецкий охотничий союз сообщил о добыче более 130 тыс. нутрий за сезон

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Германии за охотничий сезон — 2024/25 добыли более 130 тыс. нутрий, что на 1700% превышает показатели двадцатилетней давности, сообщил Bild Немецкий охотничий союз (DJV). Инвазивные грызуны из Южной Америки уничтожают местные экосистемы и угрожают целостности защитных дамб.

Нутрии все активнее распространяются по территории Германии. Мы обязаны сдерживать их численность, — заявил представитель DJV Торстен Райнвальд.

По данным союза, в прошлом году лидером по отстрелу стала Нижняя Саксония, где было добыто около 54 тыс. особей. На втором месте оказался Северный Рейн — Вестфалия с результатом более 41 тыс. животных.

Идеальные условия для жизни и размножения южноамериканских грызунов создают Северо-Германская низменность и крупные реки, такие как Рейн, Везер, Эмс и Эльба. Отсутствие естественных врагов позволяет нутриям бесконтрольно уничтожать тростник и подрывать береговые укрепления.

Ранее сообщалось, что на борту самолета израильской авиакомпании обнаружили мертвых крысят в тележке для напитков. Экипаж нашел грызунов в запечатанном пакете уже после приземления, при этом пассажиры не контактировали с поврежденными стаканчиками.

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