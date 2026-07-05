«Гонщик» без шлема нарушил ПДД и пробил головой стекло троллейбуса В Петербурге водитель электромопеда влетел в троллейбус и разбил стекло головой

В Санкт-Петербурге на улице Седова водитель электромопеда врезался в троллейбус, передает 78.ru в Telegram-канале. По словам очевидцев, мужчина двигался на запрещающий сигнал светофора и был без защитного шлема.

Как сообщает источник, пострадавший влетел в стекло троллейбуса и разбил его головой. Травмированного мужчину забрала скорая помощь. Его состояние на данный момент неизвестно.

Ранее шестилетний ребенок погиб в результате столкновения легкового автомобиля Audi с автобусом в Московской области. По предварительным данным, авария произошла на 11-м километре автодороги Зарайск — Журавна. Сообщалось, что 31-летняя женщина за рулем иномарки выехала на встречную полосу.

До этого подросток без прав сбил пятилетнего ребенка во Всеволожске Ленинградской области. Пострадавший ребенок находился в больнице в тяжелом состоянии. В отношении виновника ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

Также в Новосибирске на пешеходном переходе на проспекте Дзержинского сбили двух человек. По предварительным данным, 64-летний водитель проехал на красный сигнал светофора. Пострадавшими оказались 23-летняя девушка и 17-летний юноша, оба доставлены в больницу.