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05 июля 2026 в 19:55

«Гонщик» без шлема нарушил ПДД и пробил головой стекло троллейбуса

В Петербурге водитель электромопеда влетел в троллейбус и разбил стекло головой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге на улице Седова водитель электромопеда врезался в троллейбус, передает 78.ru в Telegram-канале. По словам очевидцев, мужчина двигался на запрещающий сигнал светофора и был без защитного шлема.

Как сообщает источник, пострадавший влетел в стекло троллейбуса и разбил его головой. Травмированного мужчину забрала скорая помощь. Его состояние на данный момент неизвестно.

Ранее шестилетний ребенок погиб в результате столкновения легкового автомобиля Audi с автобусом в Московской области. По предварительным данным, авария произошла на 11-м километре автодороги Зарайск — Журавна. Сообщалось, что 31-летняя женщина за рулем иномарки выехала на встречную полосу.

До этого подросток без прав сбил пятилетнего ребенка во Всеволожске Ленинградской области. Пострадавший ребенок находился в больнице в тяжелом состоянии. В отношении виновника ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

Также в Новосибирске на пешеходном переходе на проспекте Дзержинского сбили двух человек. По предварительным данным, 64-летний водитель проехал на красный сигнал светофора. Пострадавшими оказались 23-летняя девушка и 17-летний юноша, оба доставлены в больницу.

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