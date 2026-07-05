Мужчина расправился с подругой и умер от инфаркта, когда прятал тело в лесу

Мужчина расправился с подругой и умер от инфаркта, когда прятал тело в лесу Irish Mirror: американец умер от сердечного приступа при попытке спрятать жертву

В США у предполагаемого убийцы случился инфаркт при попытке избавиться от останков жертвы, сообщает Irish Mirror. Случай произошел в штате Алабама.

По данным полиции, 44-летний Дэниел задушил свою 47-летнюю подругу Джессику. Убийство произошло во время бытового конфликта. После мужчина решил избавиться от тела и вывез его в лесной массив на пикапе. Однако, когда он пытался перенести тело глубже в лес, у него случился сердечный приступ, и он упал рядом с жертвой.

Случайный прохожий заметил брошенный автомобиль с открытой дверью и опущенным бортом на грунтовой дороге. Полиция прошла по следу. В кустах неподалеку были найдены два тела. Правоохранители выяснили, что у Дэниела было диагностировано заболевание сердца, что могло стать причиной его внезапной смерти.

Ранее в бруклинском районе Кони-Айленд в Нью-Йорке во время празднования Дня независимости США произошла стрельба, пострадали по меньшей мере восемь человек. Среди пострадавших — четверо детей. Информация о личности стрелка и мотивах его действий на данный момент отсутствует. Полиция ведет расследование.

До этого в Ангарске спустя 20 лет раскрыли двойное убийство. Инцидент произошел в 2006 году. Мужчина стал свидетелем убийства женщины своим знакомым. Чтобы скрыть преступление, они спрятали тело в шкаф и заколотили его.