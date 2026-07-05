Отказ Киева забрать тела из Константиновки связали с деньгами на «перемоги» Мирошник: Киев бросил тела в Константиновке ради требования денег с Запада

Киев не забрал тела погибших военнослужащих ВСУ из района Константиновки, чтобы никто не усомнился в их надуманных «победах», заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале. По словам дипломата, не в их интересах портить картину перед саммитом НАТО, где поднимется вопрос о предоставлении денег.

В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку их надуманных «побед». Перед саммитом НАТО в Анкаре им этого совсем не хочется. Они же намерены там просить деньги под будущие «перемоги», — сказал Мирошник.

Ранее Россия подтвердила готовность провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших военных ВСУ. На это время Москва предлагает прекратить обстрелы в населенном пункте.

До этого Киев отказался от предложения Москвы провести гуманитарную акцию по выдаче тел погибших украинских военнослужащих. В Минобороны подчеркнули, что Киев не сделал ничего для того, чтобы погибшие были достойно захоронены их близкими родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к военнослужащим как к расходному материалу, отметили в ведомстве.