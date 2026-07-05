Гигантский столб дыма поднялся над визитной карточкой Марселя В Старом порту Марселя сгорели два судна и пострадали девять человек

В Старом порту Марселя в результате сильного пожара затонули две лодки длиной 20 и 12 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные пожарные службы. Позднее администрация города подтвердила, что пожар полностью потушен. Со слов очевидцев, в небо поднялся густой столб дыма, который был виден из разных районов города.

Огонь был взят под контроль, но две лодки длиной 20 и 12 метров, к сожалению, затонули, — сказано в сообщении.

По данным экстренных служб, в результате происшествия пострадали девять человек, их доставили в больницу. Среди них есть полицейские, которые отравились продуктами горения. Как сообщает телеканал TF1, огонь возник на борту одного из пришвартованных судов и затем перекинулся на соседнее.

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