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05 июля 2026 в 21:02

«Нафтогаз» сообщил о масштабных пожарах на объектах в трех областях Украины

Фото: Patryk Jaracz/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинская компания «Нафтогаз» заявила о крупных возгораниях и остановке части оборудования на нескольких добывающих объектах. Как говорится в публикации компании в Telegram-канале, пожары вспыхнули в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. По данным «Нафтогаза», удары по объектам наносятся практически непрерывно с утра вчерашнего дня.

Поднялись масштабные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена, — уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что ВС России продолжают плановую боевую работу по объектам электроэнергетики в Сумах. По информации источника, два FPV-дрона «КВН» атаковали трансформаторы подстанции «Фрунзенская». Объект обеспечивал электроснабжение крупнейшего предприятия ВПК противника — Сумского НПО. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого российские войска нанесли комплексные удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Совместными усилиями авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии также были успешно поражены места производства и хранения украинских дронов дальнего действия.

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Нафтогаз
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