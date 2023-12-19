В Сенате США раскрыли детали переговоров по украинской сделке Сенатор США Шумер: участники переговоров далеки от сделки по Украине

Участники переговоров до сих пор далеки от сделки, по которой будет решено предоставить военную помощь Украине, из-за позиции Республиканской партии, заявил сенатор от Демократической партии Чак Шумер. При этом его попросили не распространяться о ходе переговорного процесса, пишет The New York Times (NYT).

Чтобы это сделать, потребуется еще некоторое время, — рассказал сенатор, не упомянув детали.

Кроме того, республиканцы предостерегли Шумера, который в Сенате возглавляет демократов, от оптимистичных оценок по переговорам. Они потребовали не принуждать их к голосованию, отмечает издание.

Шумер ранее предлагал всем коллегам отложить рождественские каникулы. По его словам, отсрочка нужна для согласования дополнительной помощи Украине.

Камнем преткновения по выделению помощи Киеву между демократами и республиканцами стало требование последних сначала заняться внутренними проблемами США. В частности конгрессмен-республиканец Майк Джонсон заявил, что необходимо в первую очередь защитить собственную границу с Мексикой и лишь после этого заняться «защитой другой страны».

Ранее сообщалось, что деньги Вашингтона для Киева закончатся к 30 декабря, если не будет принято решение о допфинансировании. Отмечалось, что Пентагон потратит последние $1,07 млрд на закупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятое из запасов и отправленное украинской армии.