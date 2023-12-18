Военкор рассказал, что скрывается за жалобами ВСУ на нехватку снарядов Военкор Пегов: Украина просит милостыню у Запада, говоря о дефиците боеприпасов

Фото: МО Украины

Заявления Вооруженных сил Украины о дефиците боеприпасов говорят о том, что Киев хочет в очередной раз протянуть руку в сторону Запада в надежде на милостыню, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов. При этом, по его словам, не стоит забывать, что враг всегда лжет.

Можно, конечно, сказать, что таким способом Украина решила в очередной раз протянуть руку в сторону Запада в надежде на милостыню, но уж очень подозрительно вся международная компания кричит о плачевном состоянии ВСУ на каждом углу, — написал Пегов.

Журналист добавил, что нехватку снарядов у ВСУ также не подтверждают российские бойцы на передовой. Он подчеркнул, что если закончится один вид боеприпасов, то обязательно найдется другой, который его заменит. Пегов также отметил, что публично рассказывать о стратегических проблемах в армии, как это делает командующий украинской оперативной группировкой «Таврия» Александр Тарнавский, является преступлением.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не сможет предоставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Производственные мощности содружества сильно ограничены, поэтому ЕС просто не успеет выполнить заказ.