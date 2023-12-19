«Загоняют прикладами»: военкор рассказал о мобилизации украинцев Поддубный: Киев загоняет людей в ВСУ прикладами

Фото: МО Украины

Киев выбрал тупиковый путь ведения боевых действий, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По мнению журналиста, власти создали на базе военкоматов карательные отряды, которые силком загоняют людей в ВСУ, что снижает качество подготовки.

Киевский режим сформировал на базе военкоматов карательные отряды, что в прямом смысле загоняют людей в ВСУ прикладами. А то, что происходит далее — это вполне логичный процесс. Падает качество боевой подготовки, потом снижается время, что она длится, — заявил журналист.

Поддубный напомнил, что мобилизованных в фашистской Германии готовили 48 часов. К этому идет и украинское руководство, резюмировал аналитик.

Ранее Поддубный заявил, что украинское правительство эксплуатирует только определенные категории граждан, когда речь идет о мобилизации. По словам журналиста, такая избирательность властей вызывает раздражение у солдат на фронте, поскольку бойцам ВСУ «не хватает правды».

До этого сообщалось, что украинские мужчины призывного возраста уклоняются от службы. Одни покупают фальшивые документы, другие пытаются подкупить пограничников, чтобы покинуть страну. Самым загруженным направлением в стране для пытающихся ее покинуть нелегально украинцев сейчас является Львовская область.