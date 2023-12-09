Подоляк рассказал о будущем мобилизации на Украине Подоляк: мобилизация на Украине будет проходить сложно

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мобилизация на Украине в дальнейшем окажется сложной, признал в эфире единого украинского телемарафона советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. Он также отметил, что в этой связи «пропагандистская составляющая» мобилизационных процедур будет изменена.

Мобилизация будет сложной, — сказал Подоляк.

Он рассказал, что Киев в настоящее время готовит новую программу по освещению процедуры мобилизации. Она включает новый подход к рекрутингу и разъяснению функций и обязательств государства и граждан.

В настоящее время на Украине действует режим военного положения, введенный после начала российской спецоперации в феврале 2022 года, и указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. За уклонение от воинской службы предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее газета The Washington Post писала о том, что украинские мужчины призывного возраста уклоняются от службы. Одни покупают фальшивые документы, другие пытаются подкупить пограничников, чтобы покинуть страну. Самым загруженным направлением в стране для пытающихся ее покинуть нелегально украинцев сейчас является Львовская область. Также говорится, что граждане Украины пересекают границу через горы и леса.

В свою очередь репортеры немецкого канала Welt заявили, что командование ВСУ не позволяет своим бойцам уходить в отпуск из-за страха ослабления обороны. По их данным, предоставление отпусков спровоцирует новую волну мобилизации в стране.