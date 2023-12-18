«Дефицит справедливости»: Поддубный о мобилизации на Украине Поддубный: дефицит справедливости подрывает моральное состояние ВСУ

Фото: МО Украины

Украинское правительство эксплуатирует только определенные категории граждан, когда речь идет о мобилизации, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он добавил, что избирательность властей вызывает раздражение у солдат на фронте, поскольку бойцам ВСУ «не хватает правды».

Чем агрессивнее киевский режим проводит мобилизацию, тем хуже морально-психологическое состояние личного состава на переднем крае. И тут важен не сам факт того, что государство насилует граждан мужского пола, а важно, что государство насилует только определенные категории граждан. Дефицит справедливости, — сообщил Поддубный.

По его словам, пропаганда киевского режима еще может поддерживать уровень ненависти, который позволяет котлу не остывать и в нем «перевариваются» многие несогласные. Но температура будет падать вместе с тем, как хватка карательного аппарата будет слабеть, и солдаты начнут задавать неудобные вопросы.

Противнику не хватает правды. За что воюют? За родину? Так ее продали уже. <...> За шайку Зеленского? Так эта шайка каннибалов, устойчивость киевского режима обеспечивается западными ресурсами и украинской кровью и трупами, — написал журналист.

Ранее газета The Washington Post писала о том, как украинские мужчины призывного возраста уклоняются от службы. Одни покупают фальшивые документы, другие пытаются подкупить пограничников, чтобы покинуть страну. Самым загруженным направлением в стране для пытающихся ее покинуть нелегально украинцев сейчас является Львовская область.