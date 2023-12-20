Расчеты гаубиц «Наташа» уничтожили пехоту ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Расчеты гаубиц Д-30 группировки российских войск «Запад» уничтожили командные пункты и пехоту ВСУ на Купянском участке фронта, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны России. В оборонном ведомстве подчеркнули, что артиллеристы назвали свою гаубицу «Наташа» в честь супруги командира. По словам расчета, она всегда бьет точно в цель.

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные командные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, — отметили представители МО РФ.

Ранее на Купянском направлении военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп ВСУ. В ходе боевой операции российские военные задействовали беспилотники, которые собирали информацию о перемещении вооруженных групп противника.

До этого военный корреспондент Александр Сладков проанализировал публикации западных СМИ о планах ВСУ начать новое контрнаступление. По его словам, это может свидетельствовать либо о намерении Киева выманить деньги у Запада, либо ввести Генштаб РФ в заблуждение. При этом сам военкор усомнился, что у Киева остались ресурсы и возможности для активных действий.