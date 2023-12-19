Российские военные отразили контратаки ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что в операции были задействованы беспилотные летательные аппараты, которые собирали данные о перемещении вооруженных групп противника.

Мотострелковые подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на данном направлении при поддержке огня артиллерии отразили несколько атак ВСУ, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что в Минобороны России начали работу над штатным усилением «беспилотного боевого фактора». По словам аналитика, именно сейчас ломается «каменная преграда» на пути к развитию Вооруженных сил РФ. В самом министерстве информацию не комментировали.

До этого гендиректор Рыбинского завода приборостроения (входит в холдинг «Росэлектроника») Андрей Комогорцев сообщил, что разработана портативная радиолокационная станция (РЛС) для защиты от морских беспилотников. Устройство позволяет обнаруживать дроны на расстоянии в несколько километров, отметил он.

Тем временем в конструкторском бюро «Восток» разрабатывают новый беспилотный летательный аппарат типа «летающее крыло». По словам разработчиков, БПЛА можно будет использовать для разведки, корректировки огня артиллерии и ретрансляции связи. Беспилотник с размахом крыльев около трех метров будет иметь дальность полета до 100 км и полезную нагрузку до 4 кг.