Сладков отреагировал на публикации СМИ о планах ВСУ начать контрнаступление Сладков усомнился в планах ВСУ начать новое контрнаступление

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Сладков в колонке для Telegram-канала «Специально для RT» проанализировал публикации западных СМИ о планах ВСУ начать новое контрнаступление. По его словам, это может свидетельствовать либо о намерении Киева выманить деньги у Запада, либо ввести Генштаб РФ в заблуждение. При этом сам военкор усомнился в такой возможности.

В западной прессе снова заиграла старая песня. Для ВСУ пророчат очередное масштабное наступление. Парадоксально, учитывая, что им и помогать уже мало кто рвется из соседей. О каком наступлении может идти речь — непонятно, — написал он.

В первом случае, рассуждает Сладков, Украина не сможет тратить транш на сооружение оборонительных линий вдоль фронта. По его словам, это лишит Киев оборонительной стратегии на будущий год, поскольку денег у его покровителей на оба варианта не хватит.

Второй вариант — попытка ввести в заблуждение Генштаб России: объявление о будущем наступлении заставит Россию либо активизировать наше упреждающее движение вперед, еще полностью не накопив нужный для наступления потенциал, либо заставит нас самих отказаться от, возможно, планируемого наступления и бросить все силы на укрепление уже существующей у нас оборонительной «линии Суровикина», — добавил военкор.

Тем временем объявленная в прессе оборонительная стратегия Киева может оказаться как провокацией с целью убедить Запад спонсировать новое контрнаступление, так и сигналом перехода Киева к реальной оценке ситуации на фронте, отметил Сладков. Тем не менее он выразил уверенность, что планы украинского руководства станут ясны уже в середине января 2024 года, когда оно получит последние деньги от западных партнеров.

Начнет строить линию — соберется в оборону, начнет копить оружие и боеприпасы — соберется в наступление. В любом случае снарядный дефицит на Украине неминуем. А мы уж сами решим, как таким положением дел распорядиться, — заключил журналист.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ставит в приоритет начало переговоров о членстве страны в Евросоюзе, нежели дополнительное финансирование. Об этом он заявил европейским лидерам в «частном порядке».