Что известно о ликвидации диверсантов ВСУ под Белгородом, сколько их было SHOT: в Белгородской области ликвидировали троих диверсантов ВСУ

Фото: МО Украины

Рядом с селом Теребрино в Белгородской области в результате боя с российскими пограничниками были ликвидированы три украинских диверсанта, сообщает Telegram-канал SHOT. Что об этом известно?

Сколько диверсантов планировали проникнуть на территорию РФ

По данным SHOT, группа украинских военных, состоящая из восьми человек, подошла к границе с Россией со стороны Сумской области. Российские пограничники вступили в стрелковый бой, который продлился примерно 30 минут.

В результате перестрелки трое диверсантов скончались, оставшиеся сбежали. Отмечается, что среди них есть как минимум один раненый. Со стороны российских бойцов потерь нет.

«При себе у ликвидированных были найдены американские винтовки М4, несколько РПГ, а также комплекты взрывчатки типа С4», — говорится в публикации SHOT.

По данным источника, спустя час после вытеснения диверсанты атаковали село Теребрино, выпустив минимум 50 мин калибра 120 мм и шесть мин калибра 82 мм. В результате повреждены линия электропередачи и три жилых дома. Пострадавших нет.

Минобороны РФ и ФСБ России эту информацию никак не комментировали.

Фото: МО Украины

Когда ранее ДРГ пыталась прорваться под Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 17 декабря сообщил, что на границе села Теребрено российские военные ведут стрелковый бой с подразделениями ВСУ.

«Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле», — рассказал он.

По словам главы региона, из-за обстрела повреждены линии электропередачи в нескольких населенных пунктах. Гладков заверил, что аварийные бригады займутся ликвидацией последствий после разрешения от МО РФ.

По информации Telegram-канала «Военная хроника», около 20 членов украинской диверсионной группы пытались прорваться на территорию Белгородской области. Отмечается, что таким образом Киев хочет отвлечь внимание от больших потерь в зоне специальной военной операции, поскольку украинская армия терпит неудачи сразу на нескольких направлениях: в Авдеевке, под Артемовском и в Крынках Херсонской области.

Как российские диверсанты взяли в плен бойца ВСУ

3 декабря Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) взяла в плен сотрудника пограничной службы Украины в Черниговской области.

Отмечается, что российские военнослужащие смогли зайти на позиции противника, ликвидировали нескольких бойцов Вооруженных сил Украины и взяли в плен пограничника.

«Причина произошедшего — халатность бойцов на позиции, отсутствие контроля со стороны командования и большой опыт российской спецуры в проведении подобных операций», — говорилось в публикации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

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