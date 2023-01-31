Жены мобилизованных пожаловались на вшей и клещей на огневом рубеже

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Жены и матери мобилизованных 394-х, 143-х полков Приморского края записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором они пожаловались на вшей и чесоточных клещей «на огневом рубеже». Женщины также сообщили, что военным не оказывают должную медпомощь, а также не предоставляют гуманитарку и специальное оборудование. По словам жен российских бойцов, обмундирование солдат пришло в негодность, а новое не предоставляется, передает «Подъем».

В настоящее время находясь на первой линии (фронта. — NEWS.ru) у них (мобилизованных. — NEWS.ru) не было замены для отдыха, нет возможности соблюдать личную гигиену, отчего у военных завелись вши и началась чесотка. Должная медпомощь не оказывается, вследствие чего обострились хронические заболевания. Также нашим парням не предоставляется гуманитарная помощь, в том числе спецоборудование. Обмундирование пришло в негодность, новое не предоставляется, — пожаловались россиянки.

По словам женщин, на местном уровне их «никто не слышит». Приморский губернатор Олег Кожемяко, как указали супруги мобилизованных, блокирует их сообщения в своем Telegram-канале. В отделе Минобороны Дальневосточного федерального округа (ДФО) на призывы россиянок также никто не отреагировал.

В Telegram-канале приморского губернатора Олега Кожемяко нас блокируют. Минобороны ДФО дает отписки на наши обращения. Наши ребята выполняют долг на протяжении четырех месяцев. Находясь с первых дней в зону СВО и не получив должной подготовки на Сергеевском полигоне на огневой рубеж прибыли в начале октября, — сообщили жены мобилизованных.

В ответ на видеообращение Кожемяко сказал Telegram-каналу «Подъем», что с жалобами на вшей уже разбирается военная прокуратура. При этом назвал «полной чушью» обвинения в блокировке сообщений матерей мобилизованных.

Там (в военной прокуратуре. — NEWS.ru) разбираются уже с этим вопросом. То есть, что там, где и как выясняется. Про блокировку и удаление — это полная чушь. Мы никогда не удаляем комментарии, если они не направлены на дискредитацию чего-то: российской армии или каких-то, — отметил Кожемяко.

В ноябре 2022 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что по факту жалоб мобилизованных на плохие условиях содержания после отправки на обучение и в зону боевых действий будут проведены разбирательства. По мнению парламентария, сообщения о плохих условиях, в которых живут мобилизованные, носят единичный характер и это объясняется недобросовестностью отдельных представителей власти, по итогам проверок могут быть приняты кадровые решения.